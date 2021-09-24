Temsilcimiz Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası fikstürü belli oldu - Son Dakika
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Temsilcimiz Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası fikstürü belli oldu

27.09.2021 01:23

Temsilcimiz Galatasaray'ın maçlarının 19 ve 21 saatlerine koyulması taraftarları rahatlattı.

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşamasının başlamasına yalnızca 11 gün kaldı. Temsilcimiz Galatasaray Espor'un ön elemedeki maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu. DFM, UOL, Beyond Gaming ve Cloud9 ile aynı grupta bulunan Galatasaray, 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına 19: 00'da çıkacak. İşte detaylar:

Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası Fikstürü

5 Ekim

19: 00 — Galatasaray Espor vs Beyond Gaming

21: 00 — Unicorns of Love vs Galatasaray Espor

6 Ekim

19: 00 — Galatasaray Espor vs Detonation FocusMe

21: 00 — Cloud9 vs Galatasaray Espor

Günde sekizer maç şeklinde oynanacak ön eleme ve grup aşaması karşılaşmaları gündüz 14: 00'dan akşam 22: 00'a kadar süreceği için takip etmesi bir hayli zor olacak. Bizim açımızdan sevindirici olan haber ise Galatasaray'ın maçlarının akşam 19: 00 ve 21: 00 saatlerine koyulması. Böylelikle gün boyunca işte veya okulda olan espor severler temsilcimizin performansını rahatlıkla takip edebilecek. Galatasaray Espor'a ön eleme aşamasında başarılar diliyor, ana gruplara kalmayı başararak bizleri gururlandırmalarını bekliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Temsilcimiz Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası fikstürü belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilcimiz Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası fikstürü belli oldu - Son Dakika
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