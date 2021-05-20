Temsilcimiz XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkıyor! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Can Dörtkardeş nam-ı diğer XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkacak.

CS: GO arenasında kalan temsilcilerimiz arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı oyuncu acaba bugün kazanabilecek mi? BIG, dün oynadığı Flash Point Sezon 3 karşılaşmalarında 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. CompLexity karşısında 2-0 kazanmayı başaran ekip, mousesports 2-0'lık bir yenilgi alarak günü kapattı.

Temsilcimiz XANTARES'in de içinde bulunduğu BIG bugün Sprout karşısında acaba galibiyet alabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada öğreneceğiz.

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz XANTARES'e ve takımına Sprout karşısında şimdiden başarılar diliyoruz.

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