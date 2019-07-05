Son Dakika Haberleri: Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi
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Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi

49 dakika önce

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliğine yeniden Murat Şeker seçildi.

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Memur-Sen Siirt İl Temsilciliğine yeniden Murat Şeker seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube binasında yapılan seçimde Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker 36 oy, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz ise 14 oy aldı.
Temsilciliğe yeniden getirilen Şeker, delegelere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:23 Kaynak: AA
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