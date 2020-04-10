Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi - Son Dakika

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Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi
6 saat önce
Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi (2)
Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi (2)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:07 Kaynak: DHA
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