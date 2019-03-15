Temsili 15. Hava Bölüğü Çanakkale Yürüyüşüne Başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla temsili 15. Hava Bölüğü askerleri Çanakkale yürüyüşüne başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla temsili 15. Hava Bölüğü askerleri Çanakkale yürüyüşüne başladı.



57. Alay'ı temsilen Uzunköprü'den yola çıkan temsili 15. Hava Bölüğü askerleri törenle uğurlandı.



Adalet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, 1. Dünya Savaşı sırasında Uzunköprü'de bulunan hava bölüğünün büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirtti.



Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren İşbilen, "Çanakkale zaferinin 104. yıl etkinliklerinde bizde Uzunköprü olarak atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklara sahip çıkıyoruz. Torunları atalarının anısı için Gelibolu'ya kadar yürüyecek ve atalarımızı bir kez daha anacağız." dedi.



Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tören Uzunköprü Müftüsü Riza Arı tarafından şehitler için okunan dua ile son buldu.



Çanakkale şehitlerini anmak için Uzunköprü'den yola çıkan 10 kişilik ekip, Keşan'da 57. ve 27. Alay askerleriyle birleşerek Çanakkale'ye yürüyecek.

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