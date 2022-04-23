Temsili "belediye başkanı" okuluna kütüphane yapılması talimatı verdi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İzmit Farabi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berre Yıldız'a devretti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinlikleri kapsamında Berre Yıldız, okul müdürü Hamit Sevinç ve öğretmeni Göksel Ece ile Büyükakın'ı ziyaret etti.

Başkan koltuğuna oturan Yıldız, beraberindeki heyetin talebi olan İzmit Farabi İlkokulu'na kütüphane yapılması istediğini geri çevirmedi.

Makamdan telefonla Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal'ı arayan Yıldız, gerekenin yapılması talimatı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu kendisine devrettiği için Büyükakın'a teşekkür eden Yıldız, belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı.

Büyükakın, çocuklara daha aydınlık bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Bugünü Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Yıldız'a çeşitli hediyeler verdi.