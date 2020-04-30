Temsili Nasreddin Hoca bu kez de 65 yaş üstüne seslendi... "Sokağa çıkmayın"

KONYA - Akşehir gölüne maya çalan temsili Nasreddin Hoca, 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkmamalarını öğütledi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi pandemi halinde olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili Nasreddin Hoca'nın yer aldığı yeni bir video çekerek 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi.

Nasreddin Hoca Türbesi, Hacı İbrahim Veli Türbesi, tarih evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Takkasızlar Konağı, Akşehir Gölü gibi ilçenin çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca vatandaşların Ramazanı-Şerif'ini kutlayıp, Ramazan ayı ile ilgili bir fıkrasını anlatarak 65 yaş üstü insanlara sokağa çıkmama konusunda öğüt verdi. Videoda temsili Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü'ne yoğurt mayalayarak Ramazan ayının bereketli ve sağlıklı geçmesi temennisinde de bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca ile çekilen ilk videoda 20 yaş altı gençlere seslenirken bu kez 65 yaş üstü büyüklerin evde kalmaları ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Akaya, "65 yaş üstü insanlarımıza biraz moral vermek, onları evde kalma konusunda motive edebilmek için hazırladığımız videoda amacımız; onların evde sağlıklı kalabilmelerini sağlamaktır. Unutmamalıyız ki; korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için, Ülkemizin geleceği için evde kal Akşehir, evde kal Türkiye demeye devam ediyoruz" dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videonun senaryosunu Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Mehmet Korkusuz yazarken, videonun kamera çekimleri ve yönetmenliği de Cemal Filiz tarafından yapıldı. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Volkan Memiş ile Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sorumlusu Erol Gönül ve Hüseyin Hamdi Şan eşliğinde yapılan çekimlerde temsili Nasreddin Hocalık görevini de Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri Yiğit Başı Rıdvan Sağlam üstlendi. Videonun kurgu ve montaj işleri de Serkan Avcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.