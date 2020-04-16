Temsili Nasreddin Hoca'dan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Temsili Nasreddin Hoca'dan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Konya'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "evde kal" çağrısında bulundu.

Konya'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "evde kal" çağrısında bulundu.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca'yı, belediyenin Sıra Yarenleri ekibindeki Rıdvan Sağlam canlandırdı.

Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca, kendisi ile ilgili kısa bilgiler veriyor.

Videoda bir fıkrasını anlatıp, 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt veren temsili Nasreddin Hoca, şu ifadelerle koronavirüse karşı evde kalmanın önemine dikkati çekti:

"İnsan ömrü beklemekle geçiyor. Anne doğumu, baba doğacak olan çocuğu, sofra yemeği, hayat da ölümü bekliyor. Bizler de evimizde kalarak güzel bir dünya, temiz bir Akşehir'in geldiği günleri bekleyeceğiz. Onun için 'evde kal' Akşehir, 'evde kal' Türkiye. Unutmadan 20 yaş üstü torunlarım, siz de dışarı çıkarken maskenizi takmayı unutmayın."

Hazırlanan video, sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesinin internet sitesinden paylaşıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon, maske dağıtımı, tıbbi atık kutularının dağıtımı gibi birçok konuda çalışma yaptıklarını belirtti.

"Amacımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için farkındalık oluşturmak"

20 yaş altı gençlerin ve çocukların evde kalmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akşehir'in değeri olan Nasreddin Hoca ile bir video hazırladıklarını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu video ile sadece Akşehir'imizin değil tüm Türkiye'mizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde sağlıklı şekilde kalmalarını sağlamaktır. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için, ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsili Nasreddin Hoca'dan evde kal çağrısı

Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:40 Kaynak: AA

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