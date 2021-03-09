KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı - Son Dakika

KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı

09.03.2021 13:42

Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısıAtilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir Belediyesi'nce kırmızı kategoride olan kentin bir an önce mavi kategoride yer alması ve farkındalık oluşturulması amacıyla temsili Nasreddin Hoca eşliğinde, halkın tedbirlere uyulmaya davet...

Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir Belediyesi'nce kırmızı kategoride olan kentin bir an önce mavi kategoride yer alması ve farkındalık oluşturulması amacıyla temsili Nasreddin Hoca eşliğinde, halkın tedbirlere uyulmaya davet edildiği video hazırlandı. Kamu spotu gibi hazırlanan video, sosyal medyadan yayınlandı.

Akşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınında maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekmek ve ülke genelinde tüm illerin mavi kategoriye dönmesini sağlamak amacıyla temsili Nasreddin Hoca'nın yer aldığı, kamu spotu olarak kısa video çekildi. Küçük Ayasofya Mescidi, tarih evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Tarihi Arasta Çarşısı, Taş Eserler Müzesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca, Arasta Çarşısı'nda tescilli Akşehir tandır kebabı için geldiği lokantadan sadece paket servis yapılması nedeniyle yiyemeden ayrılıyor. Ayrıca Nasreddin Hoca, yoldayken karşılaştığı ve kendisinden dönüşte düdük isteyen çocuklardan sadece maskeli olana dönüşte düdük getirerek 'Maskeyi takan düdüğü çalar' mesajını veriyor. Videonun sonunda halkı pandemi kurallarına uymaya davet eden Nasreddin Hoca, aşı olmayanlara da aşı olma çağrısı yapıyor.

Akşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak ve 'kırmızı' illerin bir an önce 'mavi'leşmesine katkı sağlamak amacıyla bu videoyu çektiklerini söyleyen Başkan Salih Akkaya, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha dikkat edip, bir an önce mavi olabilmek amacıyla Akşehir'imizin değeri olan Nasreddin Hoca'mızla bir video hazırladık. Dileriz, başta Akşehir'imiz ve Konya'mız olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha da dikkat ederek ülke genelinde mavileşerek sağlıklı ve mutlu olduğumuz güzel günlere kavuşabiliriz. Hedef mavi, diyoruz. İstersek ulaşamayacağımız hedef yok. Kurallara sıkı sıkıya uyalım, hedefimiz maviye ulaşalım? dedi.

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KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı
KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı

Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Temsili Nasreddin Hoca'dan 'mavileşme' çağrısı - Son Dakika


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