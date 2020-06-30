Temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu Nasreddin Hoca'nın 812. doğum yılı dolayısıyla, yıllardır Nasreddin Hoca'yı canlandıran 57 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe göle maya çaldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu Nasreddin Hoca'nın 812. doğum yılı dolayısıyla, yıllardır Nasreddin Hoca'yı canlandıran 57 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe göle maya çaldı.

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Nasreddin Hoca'nın doğduğu ilçeye bağlı Nasreddin Hoca Mahallesi'ndeki DSİ Nasreddin Hoca Göleti'ne gelen Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe ile beraberindekiler, tahta kaşık yardımıyla gölü sembolik olarak mayaladı.

Kaymakam Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Nasreddin Hoca gibi büyük bir nüktedanı yetiştiren bir ilçe olduğunu belirterek, Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sembolik olarak yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yüzügüllü ise göle maya çalarak Nasreddin Hoca'nın 812. doğum yıl dönümü kutlamalarını başlattıklarını bildirdi.

Nasreddin Hoca'nın dünya tarafından bilinen büyük bir nüktedan olduğunun altını çizen Yüzügüllü, "Bugün bu göle çalınan mayanın dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesini istiyoruz. Bu maya insanlığı yeni tip koronavirüsten koruyup, sağlık ve sıhhat getirsin. Bu sene Nasreddin Hoca'mızı gönüllerde anacağız. Salgının bitmesinin ardından gelecek yıllarda yine coşkulu festivallerle Nasreddin Hoca'mızı anacağız." diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca Karatepe ise bu yıl mayayı, dünyanın Kovid-19 salgınından kurtulması dileğiyle çaldıklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:54 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

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