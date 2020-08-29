Temuroğlu: Ortam kokuları sadece kötü kokuları gidermiyor, ruh halini de etkiliyor - Son Dakika

KOZMETİK firması sahibi ve koku uzmanı M. Cem Temuroğlu, ortam kokularının kötü kokuları gidermesinin yanı sıra, ruh halini etkilediğini, duygusal bağları tetikleyerek mekanlara verilen değeri ve ilgiyi artırdığını, ortama ambiyans katıp mekan estetiğini geliştirdiğini söyledi.

Ortam kokularının günlük yaşamda uzunca bir süredir vazgeçilmez hale geldiğini kaydeden Koku Uzmanı M. Cem Temuroğlu, faydaları hakkında bilgiler verdi. Her geçen gün farklı kokulu ürünün değişik nedenlerle yaşamın içine girdiğini anlattı. Bazen keyif, kimi zaman da kötü kokuların önlenmesi amacıyla kullanıldığını dile getiren Temuroğlu, "Ortam kokuları, sadece kötü kokuları gidermez. Başka birçok faydaları vardır. Konuklarınızın ruh hallerini etkileyerek, duygusal bağları tetikleyerek mekanlarınıza verilen değeri ve ilgiyi artırırlar, hoş bir ilk izlenim uyandırırlar, ortama ambiyans katarak mekan estetiğini geliştirirler, uzun süreli bir etkileşime olanak tanırlar, misafirlerinizin konuk olma deneyimini unutulmaz kılarlar" dedi.

'TERCİHLERİMİZE KOKUNUN ETKİSİ DE MEVCUT'İnsanların satın alıp kullandıkları kokuların dışında evlerde, iş yerlerinde, otel, restoran, klinik gibi pek çok mekanda kokularla 'burun buruna' olduğuna dikkat çeken Temuroğlu, "Hep çekici isimler ve birbirinden şık tanıtımlar, reklamlar karşımıza çıkıyor. Ayırt etmek, karar vermek hiç kolay değil. Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Eğer hediye alacaksak iş büsbütün karmaşıklaşıyor. Kim için hangi koku güzeldir ve nerede, nasıl kullanılmalıdır? Belki çok azımız 'aromakoloji' kelimesini duymuşuzdur. Koku tercihimiz dışında bir de tam tersi yani 'tercihlerimize kokunun etkisi' de söz konusu" diye konuştu.'KOKU ÇOK ÖNEMLİ AYRINTILARA SAHİP'Koku konusunun epey derinlikli bir konu olduğunu vurgulayan Temiroğlu, şu bilgileri aktardı:

"O kadar çok ve önemli ayrıntıya sahip ki günlük yaşamımızda gereksindiğimiz soruların yanıtlarını artık eşten dosttan almaya çalışmak yeterli gelmez oldu. Eğer sizin de kokulara ilginiz varsa, kokuların sağlıklı olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğine dair sorularınız bulunuyorsa veya hangi ürünün nerede, nasıl kullanılması gerektiğinden, ihtiyacınıza göre hangi kokuyu seçmeniz gerektiğine kadar işinize yarayacak birçok faydalı bilgiye, herkesin anlayabileceği bir dille ve günlük hayattan basit örneklerle, Club Véronique'nın 'clubveronique.com/koku' sayfasından öğrenilebilir."