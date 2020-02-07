Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki "çıkar çatışması" davasını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki 'çıkar çatışması' davasını iptal etti - Son Dakika

Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki "çıkar çatışması" davasını iptal etti

6 saat önce

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi.

Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi.


Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal göstererek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağını kaydetti.


İptal kararında, Demokratların söz konusu şikayetlerini Amerikan halkına, diğer Kongre üyelerine ve Başkan'ın kendisine yöneltebileceğini ancak bunu yasama erki adına bir mahkemede dava olarak açamayacağı vurgulandı.


Çıkar çatışması davasının iptalinin, Trump'ın Kongrede yürütülen azil soruşturmasından aklanmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

196 Kongre üyesi 2017'de dava açmıştı

Demokrat Partili 196 Kongre üyesi, özellikle de otelleri üzerinden yabancı ülke kaynaklarından menfaat elde ettiği gerekçesiyle Trump hakkında anayasanın devlet başkanının "yabancı ülke kaynaklarından menfaat sağlamasını" yasaklayan maddesi uyarınca, federal mahkemede 14 Haziran 2017'de dava açmıştı.


Kongre üyeleri, anayasanın ilgili maddesinin Başkan'ın yabancı ülkelerden hediye, gelir, makam, unvan veya benzeri bir menfaat kabul etmesini "Kongrenin onayına" bağlamasını gerekçe göstererek, "Kongrenin yetkisinden yoksun bırakıldığı iddiasıyla" dava dilekçesine imza atmıştı.


37 sayfalık dava dilekçesinde Trump'ın şirketinin kendi işlerine özel muamele gösterilmesi için yabancı ülkelere teşvik verdiği iddiası da yer almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü
Kongre'deki Demokratlar, Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planını" reddetti Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 03:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki "çıkar çatışması" davasını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]