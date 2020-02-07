Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi.



Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal göstererek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağını kaydetti.



İptal kararında, Demokratların söz konusu şikayetlerini Amerikan halkına, diğer Kongre üyelerine ve Başkan'ın kendisine yöneltebileceğini ancak bunu yasama erki adına bir mahkemede dava olarak açamayacağı vurgulandı.



Çıkar çatışması davasının iptalinin, Trump'ın Kongrede yürütülen azil soruşturmasından aklanmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

196 Kongre üyesi 2017'de dava açmıştı

Demokrat Partili 196 Kongre üyesi, özellikle de otelleri üzerinden yabancı ülke kaynaklarından menfaat elde ettiği gerekçesiyle Trump hakkında anayasanın devlet başkanının "yabancı ülke kaynaklarından menfaat sağlamasını" yasaklayan maddesi uyarınca, federal mahkemede 14 Haziran 2017'de dava açmıştı.



Kongre üyeleri, anayasanın ilgili maddesinin Başkan'ın yabancı ülkelerden hediye, gelir, makam, unvan veya benzeri bir menfaat kabul etmesini "Kongrenin onayına" bağlamasını gerekçe göstererek, "Kongrenin yetkisinden yoksun bırakıldığı iddiasıyla" dava dilekçesine imza atmıştı.



37 sayfalık dava dilekçesinde Trump'ın şirketinin kendi işlerine özel muamele gösterilmesi için yabancı ülkelere teşvik verdiği iddiası da yer almıştı.