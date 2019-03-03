Son Dakika Haberleri: Ten Rengi Yüzünden Zorbalığa Maruz Kalan, Şimdiyse Güzelliğiyle Nam Salmış Ünlü Modeller

Ten Rengi Yüzünden Zorbalığa Maruz Kalan, Şimdiyse Güzelliğiyle Nam Salmış Ünlü Modeller

1 saat önce

Bu dünyadaki herkes benzersizdir.

Bu dünyadaki herkes benzersizdir. Hepimizin kendine has özellikleri, yetenekleri ve karakteri vardır. Ama aramızda kesinlikle daha fazla öne çıkan insanlar da var. Bazıları aklımızı patlatan inanılmaz yeteneklere sahipken, bazıları da bizi kıskandıracak görünüşlere sahidir. Fakat bugün size çok benzersiz bir görünüme sahip 7 inanılmaz insandan bahsedeceğiz.İlk başta ten renkleri yüzünden zorbalığa maruz kalan bu kadınlar, şimdi güzellikleriyle tüm dünyayı büyülüyor. Daha fazla uzatmadan, işte benzersiz bir ten rengine sahip 7 muhteşem insan.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:48 Kaynak: Youtube

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