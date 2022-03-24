Tencent'in Karı 2021 Yılında 123 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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Tencent'in Karı 2021 Yılında 123 Milyar Yuanı Aştı

24.03.2022 19:28
Tencent'in Karı 2021 Yılında 123 Milyar Yuanı Aştı

SHENZHEN, 24 Mart (Xinhua) — Şirket, yıllık mali raporunda 2021 yılında toplam gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 560,1 milyar yuana yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl, Tencent'in Ar-Ge yatırımı yıllık yüzde 33 artarak 51,8 milyar yuana çıktı. Tencent, son üç yılda Ar-Ge'ye 120 milyar yuandan fazla yatırım yaptı ve şirketin reel ekonomiye hizmet etmesi […]

SHENZHEN, 24 Mart (Xinhua) — Şirket, yıllık mali raporunda 2021 yılında toplam gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 560,1 milyar yuana yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl, Tencent'in Ar-Ge yatırımı yıllık yüzde 33 artarak 51,8 milyar yuana çıktı. Tencent, son üç yılda Ar-Ge'ye 120 milyar yuandan fazla yatırım yaptı ve şirketin reel ekonomiye hizmet etmesi amacıyla sağlam bir temel sağlayan bir araştırma sistemini yavaş yavaş kurdu. "Reel ekonomi ile dijital ekonominin entegrasyonu daha yeni başladı" diyen Tencent Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ma Huateng, "Hedefimiz avantajlarımızı kullanmak ve sektördeki partnerlerle birlikte reel ekonomiyi büyütmek için çalışmak" dedi.

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Araştırma Geliştirme, Tencent, Yatırım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Tencent'in Karı 2021 Yılında 123 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tencent'in Karı 2021 Yılında 123 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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