"Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu - Son Dakika
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"Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu

08.04.2022 10:46
"Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu

Bursa'da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, ileri dönük yatırım yapmak için 1995 yılında '161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava' kampanyasına katıldı. Firmada yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince yıllarca ödeme yapan binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.

Ahu Çelik Tencereleri'nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok, yaptığı '161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava' kampanyası 1995 yılında adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, aldıkları arsalar değerine değer katınca yüzleri güldü. Ancak kendisi işlere yetişemeyince verdiği vekaletler, kampanyanın da Uçarok'un da sonunu getirdi. Vekaleti alan yetkililer bunu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ortaya çıktı.

27 yıl önce 'tencere alana arsa bedava' kampanyasına katılan çift haklarını arıyor

"20 YIL OLDU ALAMADIK"

Eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile tencere aldıklarını belirten yaşlı adam, "O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler bitince Aydın'ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya'dan bize arsa verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 1996 yılında Ahmet bey vefat etmiş. Konya'daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş" dedi.

27 yıl önce 'tencere alana arsa bedava' kampanyasına katılan çift haklarını arıyor

"YILLARDIR KİMSEYE DERTLERİNİ ANLATAMADILAR"

Milletin dalga geçeceğini düşünerek kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, "Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz" diye konuştu.

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Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tencere alana arsa hediye ' kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu - Son Dakika


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