Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4'ü buldu - Son Dakika

Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4'ü buldu

03.05.2021 14:26
Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4'ü buldu, System.String[]

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 2021 yılı Nisan ayı tencere enflasyonunu yüzde 2,18 olarak açıkladı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 2021 yılı Nisan ayı tencere enflasyonunu yüzde 2,18 olarak açıkladı. Dönmez bu artış ile Ocak Nisan dönemini kapsayan 4 ayda tencere enflasyonun ise yüzde 9,41'e çıktığını, aynı dönemde genel enflasyonun ise yüzde 5,45'te kaldığına vurgu yaptı.

Gıda fiyatlarındaki artışı 'tencere enflasyonu' adı ile her ay kamuoyu ile paylaşan BUYSAD, Nisan ayı rakamlarını da açıkladı. BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Nisan ayı ile birlikte 4 ay içinde maliyetlerini oluşturan, sebze-meyve, bakliyat, et-tavuk, süt-süt ürünleri ve yağ fiyatlarının yüzde 9,41 oranında attığını söyledi. Aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan genel enflasyonun ise yüzde 5,45 olduğuna vurgu yapan Başkan Dönmez, "Hazır yemek sektöründe ana girdi gıda fiyatlarıdır. Bizim maliyetlerimizin yüzde 50'sini saydığım gıda kalemleri oluşturuyor. Görüldüğü gibi ana gider kalemimiz genel enflasyona göre yüzde 90 civarında daha fazla arttı" dedi.

Kurban bayramı öncesi ette spekülasyon

Coşkun Dönmez, Türkiye'de her yıl Ramazan ayı öncesinde sebze ve meyve başta olmak üzere gıdanın neredeyse tüm kalemlerinde yaşanan suni fiyat artışlarının bir benzerinin, Kurban Bayramı öncesinde fiyatlarında da yaşandığını söyledi. Kurban Bayramı spekülatörlerinin şimdiden harekete geçtiğini söyleyen Başkan Dönmez, "Gıda fiyatlarının, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tarla ürünlerin çıkması ile aşağı yönlü seyir izlemesini bekliyoruz. Ancak et, süt-süt ürünleri, tavuk ve yumurta fiyatları düşecek gibi görünmüyor. Ramazan Bayramının hemen ardından bu kez xde Kurban Bayramı spekülatörleri devreye girecek. Maalesef hazır yemek sektörü olarak her yıl aynı kabusları görüyoruz" dedi.

"Tarım ve hayvancılıkta planlama olmalı"

Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması için tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İç pazarda birçok temel gıda maddesine olan talebin karşılanamadığını böylece gıda ithalatı yapılmak zorunda kalındığını vurgulayan Başkan Dönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere üretim planlaması konusunda destek olması ve bu konuda sistemli politikaların uygulanması gerektiğini belirterek, "Planlı üretim yapabilirsek aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçebiliriz.4 mevsim yaşanan güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin coğrafi özelliklerine göre tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ihtiyaç analizleri yaparak planladığımız takdirde fiyat istikrarını sağlayabiliriz" diye konuştu. - BURSA

Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4'ü buldu

Kurban Bayramı, Tarım, Bursa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4'ü buldu - Son Dakika


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