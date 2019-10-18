Son Dakika Haberleri: Tencere, tabak hırsızı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Tencere, tabak hırsızı tutuklandı

Tencere, tabak hırsızı tutuklandı

36 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalan şüpheli tutuklandı.

Tencere, tabak hırsızı tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalan şüpheli tutuklandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde A.D.'nin evinden 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede 13 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.P.'nin olay yerinde görüldüğünü tespit etti. Olay faili olarak değerlendirilen M.P. fiziki takip sonucuna Muradiye Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli ifadesinde suçunu ikrar etti. Adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
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