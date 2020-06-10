Tencerede uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan kişi, gazetecilere "Çocuktur çocuk. Neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

A.K'nin adliyeye götürülmesi sırasında yakını olduğu öğrenilen bir kişi, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla şüphelinin üzerini ceketiyle kapatmaya çalıştı.

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