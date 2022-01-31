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Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika

Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada

31.01.2022 14:38
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği mağazadaki tencereyi şalvarının içine gizleyerek çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği mağazadaki tencereyi şalvarının içine gizleyerek çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, 7 Eylül Yolu'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" dedi.

Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada
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Turgutlu, Teşhir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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