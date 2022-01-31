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Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı

31.01.2022 15:57

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği mağazadaki tencereyi şalvarının içine gizleyerek çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi "Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Dün saat 14.00 sıralarında, 7 Eylül Yolu'ndaki mağazada görevliler, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

ŞALVARININ İÇİNE SOKTU

Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

"İFŞA ETTİK, ONA BU YETER"

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" dedi.

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Teşhir, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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