Tendürek Dağı eteğinde yaşayan hamile kadın için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tendürek Dağı eteğinde yaşayan hamile kadın için seferber oldular - Son Dakika

Tendürek Dağı eteğinde yaşayan hamile kadın için seferber oldular

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Tendürek Dağı'nın eteğindeki köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Tendürek Dağı eteğinde yaşayan hamile kadın için seferber oldular, System.String[]

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Tendürek Dağı'nın eteğindeki köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Somkaya köyünde yaşayan 8,5 aylık hamile Güneş Değercan, aniden rahatsızlandı.

Doğumu yaklaşan Değercan'ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ise söz konusu köy yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdaresinden yardım istedi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köyde 3 saatlik çalışmanın ardından Değercan'ın yaşadığı eve ulaştı.


İş makinelerinin kontrolünde bölgeye gönderilen ambulans, Değercan'ı aldıktan sonra köyün içinde kara saplandı. Ambulans, ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Zorlu şartlarda Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırılan Değercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tendürek Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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