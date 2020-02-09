Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular - Son Dakika

Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular

56 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya köyünde yaşayan Mustafa Tilaver, evinde aniden rahatsızlandı.

Vücudunun kasık bölgesinde şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayeti olan Tilaver'in ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri ise köy yolunun tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdare Sekreterliğinden yardım istedi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından Tilaver'in yaşadığı 2600 rakımlı Kızılkaya köyüne ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgeye ulaşamayan ambulans ise köye 3 kilometrelik mesafede bekledi.

Tilaver, yolun açılmasının ardından köydeki bir minibüsle evinden alınarak iş makinelerinin kontrolünde, ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Tilaver, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tilaver'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112'den çağrı aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini, 6 saatlik çalışmanın ardından hastayı sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Kızılkaya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 02:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tendürek Dağı eteğindeki 78 yaşındaki hasta için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]