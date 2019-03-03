Tendürek Dağı Geçidi Kardan Ulaşıma Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı
1 saat önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı.
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesini Van
'ın Çaldıran
ilçesine bağlayan Tendürek Dağı
geçidi, tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı. Çaldıran tarafında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan yolu Karayolları ekipleri dün geceden beri trafige açmak için çalışıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Tendürek Dağı geçidinde çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ve Jandarma
ekipleri, Çaldıran tarafında yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tendürek Dağı'nda yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay
, "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye
ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor biz de bekliyoruz" dedi.
Tendürek Dağı'nda tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlan uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bu arada Tendürek Dağı geçidinin Doğubayazıt tarafının ise ulaşıma açık olduğu bildirildi.
- Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
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