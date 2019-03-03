Son Dakika Haberleri: Tendürek Dağı Geçidi Kardan Ulaşıma Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı

Tendürek Dağı Geçidi Kardan Ulaşıma Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Tendürek Dağı Geçidi Kardan Ulaşıma Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı. Çaldıran tarafında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan yolu Karayolları ekipleri dün geceden beri trafige açmak için çalışıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Tendürek Dağı geçidinde çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ve Jandarma ekipleri, Çaldıran tarafında yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tendürek Dağı'nda yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay, "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor biz de bekliyoruz" dedi.

Tendürek Dağı'nda tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlan uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bu arada Tendürek Dağı geçidinin Doğubayazıt tarafının ise ulaşıma açık olduğu bildirildi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Ağrı, Çaldıran, Tendürek Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tendürek Dağı Geçidi Kardan Ulaşıma Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]