Son Dakika Haberleri: Tendürek Dağı Geçit Vermiyor

Tendürek Dağı Geçit Vermiyor

1 saat önce

Tendürek Dağı geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

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Tendürek Dağı geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Hava sıcaklığının gün sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bir çok araç yolda kaldı. Doğubayazıt ve Van'dan yola çıkan ve çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar kapanan yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin bir ara açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapalı bulunurken, karayolları ekipleri ise mahsur kalan araçların olduğu bölgeye yönlendirdi.

Tendürek Dağı'nda mehsur kaldığını ifade eden Murat Işık, "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağı eteklerinde kendi çabalarımızla aşağı doğru inmeye çalışıyoruz. Yol açma çalışmaları bazı yerlerde devam ediyor ama bazı yerlerde bekleyen tırlar var. Biz kendi çabamızla buraya kadar gelebildik. Bundan sonrası için bir şey söyleyemeyeceğim. Tam olarak önümüzü göremiyoruz. İleri de bizi ne bekliyor onu da bilmiyoruz" dedi.

Tendürek Dağı'nda tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur, ilerleyemeyen araçları kuyruklar oluşturdu. Bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı.

Öte yandan, yaklaşık 2 saattir mahsur kalan sürücüler biran evvel karayolları ekiplerinin bölgeye ulaşarak yolları açmasını bekliyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Kar, Van, Tendürek Dağı, Güncel
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