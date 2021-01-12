Tendürek Dağı'nda terör operasyonu - Son Dakika

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu
12.01.2021 13:59
Tendürek Dağı'nda terör operasyonu Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.
Tendürek Dağı'nda terör operasyonu
AĞRI - Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.
Son Dakika Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı