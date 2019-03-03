Son Dakika Haberleri: Tendürek'de Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

Tendürek'de Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

43 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Tendürek'de Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Buzlanan yoldan araçlar yoldan çıktı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Tendürek Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı araçlar buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Van, Ağrı, Tendürek Dağı, Kar, Güncel
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