Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Türkiye- İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü geçitte ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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