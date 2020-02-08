Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü geçitte ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapattı.

Kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

Türkiye- İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Doğubeyazıt, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:47 Kaynak: AA
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