Tendürek Geçidi'nde Ağır Tonajlı Araçlar Mahsur Kaldı
37 dakika önce
Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı 15 araç yolda mahsur kaldı.
Ağrı
ile Van
arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı 15 araç yolda mahsur kaldı.
Bölgede aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt
ile Van'ın Çaldıran
ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nin Ağrı-Van il sınırı mevkisinde 8, Gülizar köyü yakınlarında ise 7 ağır tonajlı araç yolda kaldı.
Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede, kara yollarına bağlı ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ekipler, söz konusu bölgeden geçmek isteyen sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor. İran
istikametinden Gürbulak
Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye
'ye geçiş yapan çok sayıda tır şoförü ise Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki dinlenme tesislerinde kar yağışının etkisini kaybetmesini bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:53 Kaynak: AA
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