Son Dakika Haberleri: Tendürek Geçidi'nde Ağır Tonajlı Araçlar Mahsur Kaldı

Tendürek Geçidi'nde Ağır Tonajlı Araçlar Mahsur Kaldı

37 dakika önce

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı 15 araç yolda mahsur kaldı.

Tendürek Geçidi'nde Ağır Tonajlı Araçlar Mahsur Kaldı, System.String[]
Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı 15 araç yolda mahsur kaldı.

Bölgede aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nin Ağrı-Van il sınırı mevkisinde 8, Gülizar köyü yakınlarında ise 7 ağır tonajlı araç yolda kaldı.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede, kara yollarına bağlı ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgeden geçmek isteyen sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.


İran istikametinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye geçiş yapan çok sayıda tır şoförü ise Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki dinlenme tesislerinde kar yağışının etkisini kaybetmesini bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Van, Ağrı, Güncel
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