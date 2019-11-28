Son Dakika Haberleri: Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
Son Dakika Güncel Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis - Son Dakika

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

6 saat önce

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından olan geçitte etkisini gösteren kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Geçidin en yüksek noktası Gülizar rampası ile Ağrı-Van il sınırında sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Özellikle İran ve Nahcivan üzerinden Dilucu ve Gürbulak sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı araç sürücüleri yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler çekme halatı ve zincir konusunda uyarıldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Karayolları 11. Bölge 115. Şube Şefliği personeli Aytaç Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ekiplerinin bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığını söyledi.

Tendürek Geçidi'nde yoğun sis olduğunu belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Kar yağışı da bölgede devam ediyor. Özellikle geçidin kritik, yani yüksek noktalarında çalışmalarımıza 24 saat prensibiyle devam ediyoruz. Kar küreme ve tuzlama çalışması yaptık, hiçbir sıkıntı yok. Ancak burada özellikle sürücülere önemli görevler düşüyor. Bu sadece bizim çalışmamızla olmuyor. Kış mevsiminde bu bölgeden geçecek sürücüler, mutlaka araçlarına zincir takmalı ve yanlarında çekme halatı bulundurmalı."

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Türkiye, Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]