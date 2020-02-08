Tendürek geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika
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Tendürek geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

39 dakika önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Sürürcülere zor anlar yaşatan tipi nedeniyle geçidi ulaşıma açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipinin etkiliği olduğu Gülizar ve Somkaya rampalarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hızını giderek artıran tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise karla mücadele kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü.

Ayrıca, çok sayıda TIR şoförü ise Doğubayazıt ilçesinde tipinin etkisini kaybetmesini bekledi.

Tendürek geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğubeyazıt, Çaldıran, Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
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