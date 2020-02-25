Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika
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Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Ağrı ve Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 5'i ağır tonajlı 7 araç yolda kaldı.

Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Ağrı ve Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 5'i ağır tonajlı 7 araç yolda kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle geçidin en yüksek kesimlerinden Gülizar rampasında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, 5'i ağır tonajlı 7 araç yolda kaldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Türkiye, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:13 Kaynak: AA
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