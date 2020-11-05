Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - Son Dakika

Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı

05.11.2020 14:15

Son dakika haberlerine göre Ağrı-Van kara yolundaki Tendürek geçidinde devrilerek alev alan tıra itfaiye müdahale etti.

Ağrı- Van kara yolundaki Tendürek geçidinde devrilerek alev alan tıra itfaiye müdahale etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek geçidinde İran plakalı tır devrilerek alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çeşitli temizlik malzemeleri yüklü tırdaki yangın söndürdü.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan kara yolunda tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı
Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı
Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı
Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ağrı, TIR, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - Son Dakika


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