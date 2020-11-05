Son dakika! Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan kara yolunda tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek geçidinde İran plakalı tır devrilerek alev aldı.

Ağrı- Van kara yolundaki Tendürek geçidinde devrilerek alev alan tıra itfaiye müdahale etti.

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