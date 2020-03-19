Teneffüs jestinde Gaziantep sınıfta kaldı - Son Dakika

Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs jestinde Gaziantep'in sınıfta kaldığını belirtti.



Milletvekil Tayar, yaptığı paylaşımında, " Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Malatya, Çorum gibi çok sayıda belediyemiz, Ziya Selçuk bakanımızın öğrencilere 40 dakikalık teneffüs jestine yöresel ürünlerle destek verdiler. Bu kervana Gaziantep'teki belediyelerimiz de katılsın isterdik ama sınıfta kaldılar" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP