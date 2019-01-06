Son Dakika Haberleri: Teneffüs Park 260 Bin Ziyaretçiye Ulaştı

Teneffüs Park 260 Bin Ziyaretçiye Ulaştı

55 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, kapılarını açtığı 5 Kasım 2016'dan bugüne aileleriyle 260 bin çocuğu misafir etti.

Teneffüs Park 260 Bin Ziyaretçiye Ulaştı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, kapılarını açtığı 5 Kasım 2016'dan bugüne aileleriyle 260 bin çocuğu misafir etti.

Muratpaşa Belediyesi ve şirketi Falez AŞ'nin Çaybaşı Mahallesi'nde 16 dönüm alan üzerine kurduğu Teneffüs Park, sınırsız eğlence ve oyunla birlikte çocukların farklı sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olarak 5 Kasım 2016'da hizmete girdi. İçinde Antalya'nın ilk doğal buz pateni pistinin de bulunduğu Antalya'nın en özgün çalışması Teneffüs Park'ı açıldığı günden bu yana aileleriyle 260 bin çocuk ziyaret etti.

2018'in yaz aylarında büyük bir yenilenme sürecine giren Teneffüs Park'ta mevcut oyun gruplarının bakım ve onarımları gerçekleştirilirken yeni birçok oyun alanı da eklendi. Teneffüs Park'a yeni eklenen oyun gruplarından biri olan Arkeokids kazı simülasyon alanı çocukların favorisi oldu. İlkçağdan ortaçağa çocukları nefes kesen bir yolculuğa çıkaran oyun alanında kumun altına gömülmüş kopya sikkeler, heykelcikler, takı, mühür, çömlekler çocukların yapacağı arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılıyor. Alana 1950 tanesi sikke olmak üzere 2150 adet obje gömülü halde bulunuyor.

Bununla birlikte 100'den fazla tematik ürün, 78 bin blok tuğlanın bulunduğu Teneffüs Park Blok Dünyası da 2-16 yaş çocukların büyük ilgisini çekerken çocukların iletişim, problem çözüme, takım çalışması ve zaman yönetimi gibi özelliklerini geliştirmeyi hedefleyen Eğlenceli Labirent Parkuru da çocuklarının en çok sevdiği oyun grubundan biri oldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Antalya, Muratpaşa, Güncel
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