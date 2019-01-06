Son Dakika Haberleri: Teneffüs Park"I 260 Bin Çocuk Ziyaret Etti

Teneffüs Park"I 260 Bin Çocuk Ziyaret Etti

24 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi tarafından çocuk için kurulan "Teneffüs Park"ı 260 bin çocuğun ziyaret ettiği bildirildi.

Teneffüs Park
Muratpaşa Belediyesi tarafından çocuk için kurulan "Teneffüs Park"ı 260 bin çocuğun ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Muratpaşa Belediyesi ve belediyenin şirketi Falez A.Ş tarafından Çaybaşı Mahallesi'nde 16 dönüm alan üzerine kurulan Teneffüs Park'ın sınırsız eğlence ve oyunla çocukların farklı sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olarak 5 Kasım 2016'da hizmete girdiği kaydedildi.

Açıklamada, içinde Antalya'nın ilk doğal buz paten pistinin de bulunduğu Teneffüs Park'ın açıldığı günden bu yana aileleriyle 260 bin çocuğunu ziyaret ettiği belirtildi.

2018'in parkın yenilenme sürecine girdiği aktarılan açıklamada, "Teneffüs Park'ta yeni oyun alanı da eklendi. Teneffüs Park'a yeni eklenen oyun gruplarından biri olan Arkeokids kazı simülasyon ilkçağdan ortaçağa çocuklara kumun altına gömülmüş kopya sikkeler, heykelcikler, takı, mühür, çömlekler çocukların yapacağı arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılıyor. Alana bin 950 tanesi sikke olmak üzere 2 bin 150 adet obje gömülü halde bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 100'den fazla tematik ürün, 78 bin blok tuğlanın bulunduğu parka 2-16 yaş çocukların büyük ilgisini çektiği aktarıldı. Parkın çocukların iletişim, problem çözüme, takım çalışması ve zaman yönetimi gibi özelliklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, eğlenceli Labirent Parkuru'nun da çocuklarının en çok sevdiği oyun grubu arasında yer aldığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: AA

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