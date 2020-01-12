Teneffüs Park'ta kar fırtınası - Son Dakika
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Teneffüs Park'ta kar fırtınası

7 saat önce

Cumartesi günü Teneffüs Park'a akın eden çocuklar, açık hava tiyatrosunda yağdırılan bembeyaz yapay karın altında eğlenceli anlar yaşadı.

Teneffüs Park'ta kar fırtınası, System.String[]

Cumartesi günü Teneffüs Park'a akın eden çocuklar, açık hava tiyatrosunda yağdırılan bembeyaz yapay karın altında eğlenceli anlar yaşadı.


Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirket Falez AŞ'nin Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, geçen yıl 18 Kasım'da girdiği kısa süreli bakım onarım çalışmalarının ardından kapılarını Aralık'ta yeniden açtı. Yeni yıla yepyeni atölyeler, oyun alanlarıyla giren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çocuklara hediyesi Teneffüs Park, 2020'yi de kar partisiyle karşıladı.


Parka aileleriyle birlikte yüzlerce çocuk akın etti. Blok oyuncak dünyasından yeni kurulan trafik parka, en yükseğe ulaşmak için birbirleriyle yarıştığı zıp zıpa ve balon oyun parkına çocuklar Teneffüs Park'ın birbirinden renkli oyun alanlarında eğlendi. Öğle saatlerinde mini discoyla başlayan sahne yarışmaları, kum boyama atölyesi ve survivor yarışmalarıyla devam eden etkinlikler ise açık hava tiyatrosunda çocukların üzerine lapa lapa düşen kar yağışıyla sona erdi.


Teneffüs Park'ta etkinlikler kış mevsimi boyunca her hafta sonu devam edecek. Sadece çocuklar için 10 TL giriş ücreti bulunan Teneffüs Park'ın okul grupları için bilim atölyesi, ahşap boyama atölyesi gibi farklı içeriklerle hazırlanan paketleri bulunuyor. - ANTALYA

Ümit Uysal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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