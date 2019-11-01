Son Dakika Haberleri: Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar
Son Dakika Güncel Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teneffüsleri okulun bahçesinde yaptıkları sahada bovling oynayarak geçiriyor.

Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teneffüsleri okulun bahçesinde yaptıkları sahada bovling oynayarak geçiriyor.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda teneffüsler 5 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Uzayan teneffüs zamanını farklı etkinliklerle değerlendirmek isteyen öğrenciler, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren eşliğinde okulun arka bahçesinde bovling sahası oluşturdu. Öğrenciler, kum doldurdukları pet şişeleri labut olarak kullanırken, basketbol, voleybol veya futbol toplarını ise bovling topu olarak kullanıyor.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren, "Teneffüslerimiz 15 dakikaya çıktı. Haliyle öğrencilerimizin oyun oynayacak çok vakti kalıyor. Okulun ön tarafında voleybol ve basketbol sahası var. Bir de voleybol ve basketbol oynamayan öğrencilerimiz var. Bunlar için de alternatif oyun sahası oluşturulması gerekiyordu. Biz de bahçe bovlingini düşündük. Salondan, bahçeye taşıdık. Öğrencilerimizle bahçede sahayı hazırladık. Boş şişelerin içini kumla doldurduk. Teneffüslerde çocuklar bu alanda şişelere atış yaparak zaman geçiriyor" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Aktaş da öğrencilerin beraber kaliteli zaman geçirmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Halil İbrahim Özkan de "Teneffüslerimiz 15 dakika oldu. Bovling sahası yaptık. Teneffüsler daha eğlenceli geçiyor" dedi.


- Afyonkarahisar
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemil Çiçek'ten 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar
ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]