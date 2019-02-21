Teneffüste Tenis Öğreniyorlar

Amasya'da bir ortaokulda öğrencilere okul bahçesinde kısıtlı imkanlarla oluşturulan kortta teneffüslerde tenis öğretiliyor.

Amasya'da bir ortaokulda öğrencilere okul bahçesinde kısıtlı imkanlarla oluşturulan kortta teneffüslerde tenis öğretiliyor.



Serdar Zeren Ortaokulu öğrencileri teneffüsleri boş geçirmek yerine okul bahçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Tenis Federasyonundan sağladığı raketlerle tenis oynuyor.



Farklı sınıflardan 12-14 yaş arasındaki öğrencilere tenis eğitimini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Yalçın Panavur veriyor.



Panavur, gazetecilere yaptığı açıklamada, tenisin zengin sporu olarak görüldüğünü ifade etti.



Bu algıyı değiştirmek ve devlet okullarında tenis öğretmek üzere harekete geçtiklerini ve Serdar Zeren Ortaokulunda eğitimlere başladıklarını ifade eden Panavur, "Devlet okullarında tenis öğreterek milli sporcular yetiştirmek için mücadele ediyoruz." dedi.



Öğrencilerin tenis oynamak için teneffüsleri dört gözle beklediğine işaret eden Panavur, şunları dile getirdi:



"Öğrenciler tenisi sevdi. Türkiye'de devlet okullarında bu iş yapılmıyordur. Yapılıyor sa da kısıtlı imkanlarla yapılıyordur. Çocuklar derslerden bazen sıkıldığı zaman teneffüs aralarında hemen raketimizi alıp tenis oynuyor. Eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. İnşallah devam ettireceğiz. Federasyonumuz da arkamızda, bize malzeme desteğinde bulundular."



Serdar Zeren Ortaokulu Müdürü Zafer Ergiden ise çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için sporun önemine değinerek, "Okulumuzda özellikle teneffüs aralarında bir proje üzerinde harekete geçtik. Öğrencilere zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları, birbirleriyle olan iletişimlerinde daha düzgün, daha güzel iletişim kurma alışkanlıkları ve becerileri kazandırmayı hedefledik. Bunda da güzel neticeler elde ettiğimizi düşünüyoruz. Öğrencilerimize hem spor hem de güzel iletişim kurma becerilerini kazandırdık." dedi.



Okul öğrencilerinden Sıla Çoban da teneffüs aralarında tenisle tanıştığını ifade ederek, "Sportif aktiviteleri seviyorum. Bana eğlenceli geliyor. Boş zamanlarda yapınca kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

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