Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı! - Son Dakika
Üye Girişi

Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

22.04.2021 12:21
Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan kanallarından biri olan Tekene Kafalar kanalı, Twitch ve YouTube kanallarında içerik üretmeye devam ediyor. Peki, Twitch yayınları sırasında eğlenceli yayınlar gerçekleştiren Teneke Kafalar kimdir? Tenekele Kafalar ekibinde kaç kişi bulunuyor, isimleri neler? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin en çok tanınan ve severek takip edilen eğlence kanallarından birisi olan Teneke Kafalar aktif yayın hayatını hangi platformlarda sürdürüyor? Teneke Kafalar kanalında bulunan isimler kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

TENEKE KAFALAR KİMDİR?

Teneke Kafalar uzun süredir YouTube platformunda içerik üreten bir ekiptir. Siz sadece zSuat asıl adıyla Suat Bıçakçı olarak biliyor olabilirsiniz. Fakat Teneke Kafalar 4 kişilik bir ekipten oluşuyor. YouTube'da paytığı eğlenceli içeriklerle popüler olan Suat Bıçak, sosyal medyada zSuat olarak tanınmaktadır. İzleyenlerin tanıdığı fakat çoğunluğunun kanalın ortaklarından biri olduğunu bilmediği kişi Osman Balcılar nam-ı değer OoSee'dir. Diğer ekip üyeleri ise; Burak Orçan ve Hilmi Namlı'dır.

Teneke Kafalar 9 Mayıs 2015 tarihinde YouTube platformuna giriş yapmıştır. Aktif olarak bulunan ilk videosu 17 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Yaklaşık 650'nin üzerinden videosu bulunan kanalın toplam izlenme sayısı 150 milyarın üzerindedir. YouTube kanalında genellikle PUBG, Amons Us gibi taktiksel ağırlıklı oyun içerikleri paylaşılıyor.

Teneke Kafalar Twitch platformu üzerinde yayın açtıkları zaman yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyorlar. Sadece sohbet, Assassin's Creed: Odyssey, Among Us, Worms W.M.D, PUBG gibi birçok kategoride oyunlar oynayarak eğlenceli yayınlar gerçekleştiriyorlar.

TENEKE KAFALAR TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 233 bin'den fazla takipçisi olan Teneke Kafalar, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Ek olarak YouTube'da 637 bin'den, Instagram'da 40 bin'den, Twitter'da ise aktif olmayan kanalın 636 takipçisi bulunuyor.

  • Teneke Kafalar: Twitch: twitch.tv/tenekekafalar_tk
  • Teneke Kafalar: youtube.com/tenekekafalar
  • Teneke Kafalar: instagram.com/tenekekafalar/
  • Teneke Kafalar: twitter.com/tenekekafalar
YORUMLAR
500
YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor! YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor! Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak! Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak! Twitch dolandırıcılarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı Twitch dolandırıcılarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Youtube, Twitch, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı! - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement