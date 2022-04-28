"Tenekeci Durmuş", mesleğin yok olmasından endişe ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Tenekeci Durmuş", mesleğin yok olmasından endişe ediyor

28.04.2022 12:28
"Tenekeci Durmuş", mesleğin yok olmasından endişe ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarihi çarşıda yarım asırdan fazladır tenekecilik yaparak geçimini sağlayan Durmuş Ali Abra, çırak bulamadığı için mesleğinin yok olmasından endişe duyuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarihi çarşıda yarım asırdan fazladır tenekecilik yaparak geçimini sağlayan Durmuş Ali Abra, çırak bulamadığı için mesleğinin yok olmasından endişe duyuyor.

Memleketi Denizli'nin Kale ilçesinden çocuk yaşta Muğla'ya gelen Abra, 1971'de teneke ustası ağabeyinin yanına çırak olarak girdi. Abra, 4 yıllık çıraklığın ardından kendi dükkanını açarak öğrendiği mesleğin hünerlerini sergilemeye başladı.

Yaklaşık 47 yıldır kent merkezindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan 10 metrekarelik dükkanında çalışmaya devam eden 68 yaşındaki Abra, sac levhaları soba ve mangal borusu gibi eşyalara dönüştürerek hayatını sürdürüyor.

Kentte "Tenekeci Durmuş" olarak tanınan Abra, AA muhabirine, tenekecilik mesleğinin ilerleyen teknoloji ve doğal gazın konutlara ulaşmasıyla bitme noktasına geldiğini söyledi.

1970'li yıllarda sac sobaların çok meşhur olduğunu belirten Abra, "Emaye ya da kömür sobası çok nadirdi. Sac soba ve sac yağmur oluğu yapardım. 1998'de kalp ameliyatı geçirdikten sonra oluk işini bıraktım. Daha çok dükkanda oturmaya ve hazır malzeme satmaya başladım. Soba ve mangal borusu gibi ağır olmayan işleri yapmaya devam ediyorum." dedi.

Soba, semaver, mangal tamiratı da yaptığını aktaran Abra, yaşı ilerlediği için işlerin de ağır ilerlediğini dile getirdi.

"Makineleşme nedeniyle işler çok düştü"

Durmuş Ali Abra, geçmişte aranan bir meslek olan tenekeciliğin itibarının da yüksek olduğunu ifade etti.

Zamana direnmekte güçlük çeken mesleğine ilginin azaldığını kaydeden Abra, "Müşteriler zamanında dükkanın önünde 'Şunu yapıver, bunu yapıver' diye sıra beklerdi. Şimdi ise makineleşme nedeniyle işler çok düştü. Akşama kadar sadece iki ya da üç iş yapabiliyorum. Muğla'da bu işin erbabı olarak sadece 4 kişi kaldık. Mesleği devam ettirmek istiyorum ama çırak yetişmiyor. Çıraklık işi öldü." diye konuştu.

Kazancının azalmasına rağmen işini severek yapmaya devam ettiğini ifade eden Abra, "Severek yapmazsan zaten ekmek yiyemezsin. Sevmedikten sonra hayat olmaz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Muğla turizmi Özbekistan ve Kırgızistan'dan tur operatörlerine tanıtıldı Muğla turizmi Özbekistan ve Kırgızistan'dan tur operatörlerine tanıtıldı Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Durmuş Ali, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tenekeci Durmuş', mesleğin yok olmasından endişe ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:02:34. #1.13#
SON DAKİKA: "Tenekeci Durmuş", mesleğin yok olmasından endişe ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement