TENEKEDE ODUN YAKTI, GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ - Son Dakika

KİLİS'te, inşaat bekçisi Suriyeli Hasan Ramadan (58), ısınmak için tenekede odun yaktıktan sonra sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki inşaatta çalışanlar, sabah gelince bekçi Hasan Ramadan'ı kulübede hareketsiz yatarken buldu. İşçilerin ihbarıyla inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ramadan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, teneke içinde ısınmak için yaktığı odundan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Ramadan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Hasan Ramadan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.