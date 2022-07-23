Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Tenekede tavuk ziyafeti çekmek isteyen vatandaşlar, zamanlama hatalarının bedelini aç kalarak ödedi.
Tenekeye tavuğu koyduktan sonra uzun bir süre bekleyen vatandaşlar, tenekeyi kaldırdıklarında tavuğun kömür olduğunu gördü.
Vatandaşlar bir yandan bu anlara gülerken, diğer yandan da aç kalacak olmalarının verdiği sıkıntı nedeniyle üzgünlük yaşadı.
Son Dakika › Yaşam › Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı - Son Dakika