Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı - Son Dakika
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Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı

23.07.2022 13:46

Tenekede tavuk pişirmek isteyen vatandaşlar, fazla ateşte bıraktıkları tavuğun kömür olduğunu görmeleriyle büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Tenekede tavuk ziyafeti çekmek isteyen vatandaşlar, zamanlama hatalarının bedelini aç kalarak ödedi.

HARLAYAN ATEŞE KOYUP BEKLEDİLER

Tenekeye tavuğu koyduktan sonra uzun bir süre bekleyen vatandaşlar, tenekeyi kaldırdıklarında tavuğun kömür olduğunu gördü.

BİR YANDAN GÜLDÜLER, DİĞER YANDAN ÜZÜLDÜLER

Vatandaşlar bir yandan bu anlara gülerken, diğer yandan da aç kalacak olmalarının verdiği sıkıntı nedeniyle üzgünlük yaşadı.

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SON DAKİKA: Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı - Son Dakika
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