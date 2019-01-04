Son Dakika Haberleri: Tenekede Yakılan Ateş Zehirledi : 1 Ölü

Tenekede Yakılan Ateş Zehirledi : 1 Ölü

35 dakika önce

Tenekede yakılan ateş zehirledi : 1 ölü Isınmak için kulübe içerisinde ateş yakmıştı, canından olduİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul inşaatında bekçilik yapan bir kişi, tenekede yaktığı ateş sonrası karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tenekede yakılan ateş zehirledi : 1 ölü
Isınmak için kulübe içerisinde ateş yakmıştı, canından oldu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul inşaatında bekçilik yapan bir kişi, tenekede yaktığı ateş sonrası karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi 1851/4 sokakta meydana geldi. Bir okul inşaatındaki kulübede, hareketsiz bir kişiyi görenler hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumanlar içerisindeki kulübede Mardin nüfusuna kayıtlı 40 yaşında 3 çocuk babası Ali G.'nin cesedini buldu. Yapılan ilk incelemede inşatta bekçilik yapan Ali G.'nin, ısınmak için kulübede teneke içerisinden ateş yaktığı ve bu tenekeden çıkan dumanla karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı öğrenildi.
Çevredekilerin verdiği bilgiye göre, görev yaptığı inşaatın hafriyat çalışmalarının bitmesi sebebiyle dün kulübede elektriğinin kesildiği ve Ali G.'nin havanın soğuk olması nedeniyle tenekede köz yakarak ısınmak istediği öne sürüldü.
Ali G.'nin cesedi İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa
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