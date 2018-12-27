Son Dakika Haberleri: Tenekeden Çıkan Dumandan Zehirlenerek Yaşamını Kaybetti

Tenekeden Çıkan Dumandan Zehirlenerek Yaşamını Kaybetti

57 dakika önce

Aydının Didim ilçesinde Sanayi dükkanında ısınmak için teneke yakalan 42 yaşındaki şahıs, çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybetti.

Tenekeden Çıkan Dumandan Zehirlenerek Yaşamını Kaybetti, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde Sanayi dükkanında ısınmak için teneke yakalan 42 yaşındaki şahıs, çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Didim 75. Yıl sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, ailevi sorunlar yaşayan ve sanayi'deki bir tanıdığının iş yerine sığınan Alparslan Varol (42), gece kaldığı dükkanda ısınmak için teneke içerisinde ateş yakarak uykuya daldı. Sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan esnaflar, dükkan içerisinde küçük kulübenin içeriden kapalı olduğunu görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Varol'u kulübe içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Varol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Varol'un cenazesi otopsi işlemleri için Didim Devlet Hastanesi'nde bekletilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:27 Kaynak: İHA

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