"Tenekeler" arasında geçen bir ömür - Son Dakika
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"Tenekeler" arasında geçen bir ömür

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve ömrünü tenekeler arasında geçiren Halil Koçak, ilerlemiş yaşına rağmen eski mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve ömrünü tenekeler arasında geçiren Halil Koçak, ilerlemiş yaşına rağmen eski mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Teneke ustası 73 yaşındaki Koçak, mesleğe babasının Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dükkanında çırak olarak başladı.

Mesleği öğrendikten sonra zamanla işinde ilerleyen Koçak, babasının vefatından sonra tenekeciliği sürdürerek ilçede aranan ustalardan biri oldu.

Yaşıtlarının emekliliklerini yaşadığı günlerde bile mesleğinden vazgeçmeyen Koçak, halen küçük dükkanında çaydanlık, düdüklü tencere, kazan, cezve, tencere, sürahi ve teneke gibi ürünlere hayat vermeye devam ediyor.

Tenekeci Halil Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl mesleği olan tenekeciliğin teknolojiye yenik düşmesiyle birlikte kullanılamaz hale gelen çaydanlık, tava, tencere gibi mutfak eşyalarını yeniden işlevsel hale getirdiklerini söyledi.

Koçak, yarım asırdır usta olarak çalıştığını belirterek, mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için yeğenini yetiştirdiğini aktardı.

Tenekecilik mesleğinin eskisi gibi rağbet görmediğini ifade eden Koçak, "Mesleğim tenekeciydi. Soba borusu yapardık. O bittikten sonra gaz lambası yapardık. Ondan sonra çaydanlık temizlemeye, kaynak yapmaya başladık. Talep şimdi bunda. Tenekecilik unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için farklı işler yapmaya başladık." dedi.

Tenekecilik mesleğini babasından öğrendiğini kaydeden Koçak, "Talep oluyor, çok şükür kazanıyoruz. Bizi muhtaç etmiyor. İşimiz bundan 50 sene önce daha iyiydi. Bizim mesleğimiz zordur. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. İşimi severek yapıyorum. Sevmediğin bir yemeği yer misin? Sevilen yemek yenilir. Eskiden işimiz iyiydi. Günümüzde tenekecilik demode oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Halil Koçak, Şanlıurfa, Koçak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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