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Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü - Son Dakika

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

04.12.2021 17:53

Türkiye'nin sahillerinde özellikle son zamanlarda görülme sıklığı artan balon balığının çene gücü, görenleri korkuttu. Balon balığı, kendisine uzatılan tenekeyi tek ısırıkta koparıp kenara attı.

Ege ve Akdeniz kıyılarında bu sene hiç olmadığı kadar balon balığı görüldü. Tüketilmesi bir yana sokmasının da ciddi sorunlara yol açtığı bilinen balon balığına ait bir video, görenleri hayrete düşürdü.

BIÇAK GİBİ KESİP ATTI

Vidoda, balon balığı, kendisine uzatılan teneke kutusunu tek ısırığıyla kopararak kenara atıyor. Balon balığının bu işlemi saniyeler içerisinde ve çok rahat yapması ise izleyenleri ürküttü.

YAZIN BÜYÜK PANİK YARATMIŞTI

Balon balıkları, yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de denize girmek isteyen vatandaşlara büyük panik yaşatmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türü azaltmak için balıkçılar arasında "kuyruk toplama" işlemi başlatmıştı.

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Akdeniz, Ege, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü - Son Dakika
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