Tenis: 14 Yaş Kış Kupası

Teniste 14 Yaş Kış Kupası müsabakaları tamamlandı.

Teniste 14 Yaş Kış Kupası müsabakaları tamamlandı.



Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) tarafından, kulüp kortlarında gerçekleştirilen organizasyona Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 90 tenisçi katıldı.



Dokuz gün süren turnuvada tek erkeklerde Deniz Penciu şampiyon oldu. Çift erkeklerde ise Sarp Motorcu ve Demir Halisdemir ikilisi kupaya uzandı.



Tek kızlarda Defne Obuz birinciliği elde ederken, çiftlerde ise Defne Obuz-Defne Şeker ilk sırayı aldı.



Maçların ardından düzenlenen törenle, dereceye girenlere kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi.

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