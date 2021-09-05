Tenis: ABD Açık

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Daniil Medvedev, tek kadınlarda Elina Svitolina çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının yedinci gün sabah seansında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı.

1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Hollandalı Botic van de Zandschulp ise 11 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 ve 6-1'lik setlerin ardından 3-2 mağlup ederek sürprize imza attı. Zandschulp, çeyrek finalde Medvedev ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 12 numaralı seribaşı Romanyalı Simona Halep'i 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek son 8 tenisçi arasına kaldı.